Robert Dante Siboldi confesó su deseo de dirigir a Tigres UANL

Robert Dante Siboldi ha demostrado en los últimos años que tiene grandes condiciones para ser tenido en cuenta como uno de los mejores técnicos del país. El trabajo que ha realizado en Santos Laguna y en Cruz Azul habla por sí sólo, claro está.

El estratega uruguayo, además, tuvo una gran carrera como futbolista en nuestro país y equipos como Atlas y Tigres UANL sin dudas lo marcaron. Fue en éste último donde pudo conseguir grandes resultados y le tomó un gran cariño a la institución, por lo que desea volver a trabajar en él. Cabe recordar que jugó entre 1995 y 1999, consiguiendo el ascenso a Primera División.

En una entrevista con RG La Deportiva, Siboldi no ocultó sus ganas de retornar a los Felinos, aunque es consciente del lugar que ocupa en La Máquina. "Es complicado decir algo a futuro sin saber lo que puede pasar, hoy estoy feliz en Cruz Azul, siempre pensé en ser entrenador de Tigres en algún momento, pero no se ha dado, hoy tienen a un gran entrenador como Tuca Ferretti que ha hecho un gran trabajo", apuntó.

Más adelante reveló: "El día que me toqué, si me toca, trataré de hacerlo de la mejor forma, pero no podemos saber cuándo, soy de retos y por eso decidí quedarme en aquel momento y sigo siendo de la misma forma".

"En un mundo ideal estaría bien (ser Campeón con Tigres como DT), nada mal. Hay una realidad que esta profesión es muy desgastante y demandante, te llevas entre la espada a la familia, no pienso estar como entrenador muchos años, porque también hay que dedicarle tiempo de calidad a la familia", sentenció Robert.

