El preocupante momento de Rodolfo Pizarro: ¿el peor de su carrera?

La temporada 2020 terminó siendo positiva para el mediocampista Rodolfo Pizarro, ya que la terminó siendo jugador franquicia en su equipo, el Inter Miami, y convocado habitual en la Selección Mexicana durante la era del argentino Gerardo Martino, pero en 2021 todo cambió.

Si bien a principios de año la cosa continuó tal y como terminó el ciclo anterior, siendo titular en la franquicia de Florida y nominado para el Tri, en cuestión de cinco meses se fue todo al despeñadero, y la causa no son las lesiones, sino su rendimiento dentro de la cancha.

Prueba de ello es su desempeño actual en Inter Miami durante el 2021 en la Major League Soccer (MLS), donde pasó de ser titular indiscutido en sus primeros tres partidos, a jugar sólo un minuto hace dos jornadas ante FC Cincinnati, y no ser citado en la derrota con Chicago Fire.

¿Qué le pasa a Rodolfo Pizarro?



Hasta ahí, todo normal; sin embargo, en la reciente citación del Tri para el Final Four de la Liga de Naciones Concacaf, el ex Chivas y Monterrey no entró en la lista definitiva de 23 jugadores, lo que ha generado un llamado de alerta respecto a su situación profesional.

Pero si somos estrictos con la realidad, la situación en ambos frentes para Pizarro es disímil. Mientras en Inter Miami no ha sido considerado por "una lesión menor" que le permitiría volver a las canchas este fin de semana, en la Selección de México, suena como nombre para ser parte del equipo que participará en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Más allá de cualquier tipo de análisis, será responsabilidad del propio jugador salir de este mal momento futbolístico y así recuperar el rendimiento que lo convirtió en indiscutido en ambos equipos, algo que en este instante está muy lejos.

+ El rendimiento de Rodolfo Pizarro en MLS 2021:

