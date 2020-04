Rodolfo Pizarro reveló el motivo por el que festaja como Joker

Rodolfo Pizarro sorprendió a propios y extraños cuando el pasado 17 de octubre posteó una foto en Instagram en donde utilizó su imagen para asimilarla a la de Joker, el personaje de la galardonada película de 2019. El futbolista adoptó esa forma de festejar y este martes explicó el motivo por el que lo hizo.

"Hay que vender, sabes lo que es el marketing ahora. Entendiendo el negocio", narró el elemento de Inter Miami en conversación con Fernando Cevallos en Estados Unidos. El jugador logró su cometido porque la publicación en la red social tuvo 146 mil likes y su gol ante Panamá por la Nations League se revalorizó.

Pizarro elogió a la película cuyo protagonista, Joaquin Phoenix, ganó el Oscar a mejor actor. "Vi la película, me gustó y siento que muchas veces a las personas les pasa así que no están felices", puntualizó.

"Muchas veces a lo mejor la persona no está feliz y de repente sí está feliz o al revés. Entonces al final me gusto la película, me gusto el mensaje. Quien pueda pensar que uno está enojado y en realidad estás contento", añadió.

La celebración tuvo más versiones: cuando todavía estaba en Monterrey, el elemento de 26 años recibió unos tachones con su festejó pintado artísticamente. Además, Jesús Gallardo lo emuló cuando convirtió en febrero ante León.

