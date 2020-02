América disputará hoy su cuarto encuentro en éste 2020 y no deberá partido ningún partido en la Liga MX. Sin embargo, Roger Martínez no volverá a sumar minutos de juego y todo indica que seguirá igual si es que no se decide por irse a jugar a la MLS, mientras el tiempo se va agotando.



Según el periodista Raoul Ortiz, Las Águilas han aceptado, hace un mes, una oferta de Inter Miami cercana a los 15 millones por el colombiano, pero es su agente, Fernando Beto López, que no la acepta ya que no tiene comisión en la operación.

�� ROGER MARTÍNEZ ��



Oferta concreta de @InterMiamiCF de 15 mdd + variables. América tiene esta oferta hace 1 mes y aceptó. @FerBetoLopez, agente de @rogermartinezt9, se niega a la venta pues no hay % para él. De Europa llegaron ofertas a préstamo, América las desestimó. — Raoul Ortiz (@RaoulPolloOrtiz) February 4, 2020

A su vez, este ofrecimiento es la opción más firme que tendría Roger Martínez debido a que América a desestimado diferentes préstamos para jugar en el europeo.

@FerBetoLopez está buscando una operación para @rogermartinezt9 en la que él se lleve una buena tajada, el club no lo permitió y se plantó.



La tardanza de la venta, evitó que América fichara al reemplazo de Castillo. Tenían apalabrado a un BOMBAZO, pero sin lana ni cupos ��‍♂️. — Raoul Ortiz (@RaoulPolloOrtiz) February 4, 2020

Según lo informado por Ortiz, Fernando López busca otras opciones para el atacante y de esa manera poder llevarse una “tajada” en las negociaciones debido a que la directiva Azulcrema se ha puesto firme respecto a este tema con la oferta hecha por el club de Florida

El colombiano tiene 2 opciones:



1. Irse a Miami, cobrar de maravilla y ser jugador franquicia.



2. Quedarse en América y no volver a jugar en el primer equipo. Eso le quitaría posibilidad de Copa América. — Raoul Ortiz (@RaoulPolloOrtiz) February 4, 2020

Por último, el relato de Fox Sport expresó que el Martínez tiene dos opciones: quedarse y no sumar minutos en América o irse ganar un gran sueldo con Inter Miami donde sería franquicia.

Tic tac Roger, tic tac.

