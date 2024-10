Pep Guardiola y su futuro siguen siendo el principal tema de conversación en Manchester City. El conjunto skyblue atraviesa tiempos de cambios y donde tras la salida del director deportivo Txiki Begiristain se buscan nuevas piezas para un proyecto donde el ex entrenador del Barcelona termina contrato en junio. Este deja una declaración de amor más contundente al conjunto culé: “Me destruye el cariño…”.

“¿El club al que no quiero encontrarme en la Champions?…El Barcelona, tal vez. El cariño que les tengo me destruye. Nací en un pequeño pueblo cercano, encontrarnos nunca es fácil”, dejaba caer Pep en una entrevista con Che Tempo Che Fa en Italia sobre su carrera y presente. Una declaración de amor que llega a la ciudad condal y que muestra los pilares de una relación que nunca se ha roto pese al paso del tiempo. En hasta

En cuatro ocasiones Guardiola se midió al equipo de su vida. La primera fue en la ida de semifinales de la Champions League de la campaña 2014/2015 y con derrota por 3-0 en el Camp Nou gracias a goles de Lionel Messi y Neymar. Una semana después Bayern Múnich vencería 3-2 en la vuelta, pero se quedaría sin pisar la definición de Berlín. Un par de años más tarde y por la fase de grupos de la Orejona 2016/2017, Manchester City derrotaría por 3-1 a los culés para luego caer 4-0 en la capital de Cataluña. Pep confiesa que duele ir a la que fue su casa y que el recuerdo de su paso por dicho feudo sigue más que vivo en su memoria.

Barcelona y Manchester son el clímax de una carrera con la que ara muchos Guardiola cambió el fútbol. Al ser consultado por sus dos tripletes con ambas camisetas, Pep no dudo a la hora de definir de donde parte de éxito: “¡Soy muy bueno! (risas). La realidad es que trabajé en tres clubes fortísimos y entre ellos está el Barça, que está en mi corazón. No imagino qué habría sido de mi carrera sin Cruyff. Me ha enseñado muchísimo a nivel táctico, pero me ha creado desde el punto de vista humano. Era un genio y me hizo enamorar del fútbol”.

Guardiola y su legado por el Camp Nou se trazó en hasta 14 títulos oficiales: IMAGO

Todo llega en una entrevista donde Pep avisa que todavía no sabe que será de su futuro. Inglaterra sueña con quedarse con sus servicios, Manchester City con renovarle y en el medio están quienes matarían por ver un segundo ciclo en la ciudad condal. Aquella cuatro temporada entre verano del 2008 y el 2012 fueron la cúspide para un club que ganó tres ediciones de LaLiga, dos Champions, dos Mundiales de Clubes y que dejó victorias de peso ante Real Madrid como un 2-6 en la capital de España o aquel mítico 5-0 ante José Mourinho en el Camp Nou.

Los números de Guardiola en Barcelona

Todo lo comentando aquí se dio a lo largo de 247 partidos oficiales y donde Guardiola consiguió hasta 179 victorias. Apenas se dejó puntos con 47 empates, 21 derrotas y todo ello acompañado de un total de 14 títulos tanto en el territorio nacional como internacional. En verano del 2012 y con una ovación para la historia, Pep decía adiós.

Gloria de Manchester United pide a Guardiola como DT de Inglaterra

Roy Keane, ídolo de los Red Devils y más que cuestionador de la carrera de Pep, aseguró en las últimas horas que Guardiola debe ser el entrenador de los Tres Leones: “Vayan a por Guardiola, vayan a por lo mejor…El contrato de Pep termina este verano. La FA tiene que fichar al mejor entrenador, no sé si las finanzas jugarán un papel en ello”.