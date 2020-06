Romano dispara contra la directiva de Atlas: "Acepté condiciones que no tuve que haber aceptado"

Luego de unos cuantos años sin dirigir y con su último paso consumado al mando de Club Tijuana hace un tiempo importante, Rubén Omar Romano volvió a los bancos de suplentes a inicios del 2018. Con sed de brillar una vez más al mando de un club, el entrenador optó por aceptar la propuesta que Atlas le acercó en dicho año.

Pese a que sus números fueron relativamente positivos, la directiva sorprendió a los aficionados de Los Zorros al anunciar al poco tiempo al destitución del director técnico argentino, quien a su vez también exteriorizó su asombro al enterarse de dicha noticia.

Romano recordó su ciclo en Atlas (Foto: JAM)

Alejado de las canchas y enfocado en seguir preparándose, Romano, en diálogo con FOX Sports, apuntó contra la directiva de la institución mexicana a la hora de revelar algunas de sus principales errores en los últimos 15 años. "Por la adrenalina de volver a estar dentro del campo de juego, acepté condiciones que no tuve que haber aceptado en Atlas".

"ACEPTÉ CONDICIONES QUE NO TUVE QUE HABER ACEPTADO EN ATLAS"#AgendaFOXenCasa



La equivocación de Rubén Omar Romano con los Rojinegros:



"Me salió caro, les dio facilidades para echarme"



Eso sí, se ha preparado Barros Schelotto, Almirón y Holan en Argentina@ruubenrod pic.twitter.com/DyKRGKml6u — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) June 19, 2020

Entrando en detalle y justificando sus dichos, Rubén continuó: "No llevar mi cuerpo técnico, las condiciones del contrato, el dinero que ellos quisieron... Por ir en busca de lo que me gustaba me terminó saliendo caro".

Afirmando que dicho destrato fue el causante que no haya vuelto a dirigir hasta el día de la fecha, Romano, explicando que buscó transformar dicha situación en una enseñanza, culminó: "A la larga, eso le da mucha facilidad a ellos para echarte cuando quieren. Son experiencias que a uno le quedan".

