Rubén Hernández, el goleador que puede robarse Estados Unidos

La selección de México puede afrontar un grave problema en el futuro si no se apresura en el presente. Rubén Hernández, atacante de Gallos Blancos de Querétaro, es una de las máximas promesas que tiene hace tiempo el futbol mexicano. Sin embargo, en Estados Unidos también lo miran como su estrella emergente.

A pesar de ser el último campeón de goleo del Sub-17 con ¡17 goles!, nunca fue citado por las selecciones juveniles del Tri, algo que realmente es un llamado de atención. De hecho, Hernández tenía cita con la selección estadounidense en las próximas fechas amistosas de la FIFA, algo que el coronavirus pospuso para más adelante.

"Sólo he ido a la Selección de Estados Unidos sub 17 y en esta fecha FIFA iba a ir con la sub 19 a una gira en España, pero se canceló todo por el coronavirus”, reveló el joven delantero de 17 años a ESPN, quien contó que el motivo por el cual estaría habilitado a jugar por la selección norteamericana es porque su madre es nacida allí.

Hernández hizo notar su deseo de jugar para México, aunque aún no recibió ninguna convocatoria: "Tengo la oportunidad de jugar en ambas selecciones porque nací en México y mi mamá en Estados Unidos. He hablado con la Selección de México, me dijeron que me están dando seguimiento, pero aún no he tenido alguna convocatoria”, advirtió.

El joven participó la pasada temporada en los Xolos de Tijuana, equipo dueño de su pase, aunque ahora en Querétaro ya lleva cuatro tantos en seis partidos disputados, habiendo sido únicamente en cuatro de ellos como titular. Un verdadero goleador que no se puede escapar.

