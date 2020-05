Rubén Romano recordó la insólita final perdida en 2010 con Santos ante Toluca: "Fue una película de terror"

Se cumplen 10 años de la Final del torneo Bicentenario 2010, que tuvo una espectacular definición entre Toluca y Santos Laguna en el estadio Nemesio Diez. Luego de igualar 2-2 en la ida y 0-0 en la vuelta, todo se resolvió desde los penales y fue ahí donde el equipo dirigido por José Manuel de la Torre pudo coronarse de manera épica.

Es que, tras comenzar 1-3 en la tanda, los Guerreros tuvieron dos oportunidades para marcar y transformarse en Campeones. Sin embargo, tanto Matías Vuoso como Carlos Morales fallaron y le dieron vida a los Diablos Rojos. Por supuesto, éstos no desaprovecharon la oportunidad y le arrebataron el título increíblemente.

Rubén Romano, entrenador de los Laguneros, recordó dicho partido en una entrevista para ESPN y confesó: "Fue una película de terror, no se puede entender. Lo primero que recuerdo es mi recorrido al vestidor, fui soltándome en llanto, porque al estar a un penal del triunfo y que se escape así... sólo lo puede explicar el destino".

"No hablé cuando entramos al vestuario, llegué y me encerré en un rincón. Lo viví muy mal, incluso mi familia bajó a consolarme. Llegué a Torreón y vi el partido seis veces, días después me dirigí al grupo y les dije lo competente en estos casos, que fuimos muy superiores y que daríamos vuelta a la página. Los resultados ahí están", aseguró el argentino.

Por otra parte, se animó a señalar que pudo ser DT del Tri: "Ese título pudo haber cambiado el rumbo de mi carrera, nosotros llegamos después a una final contra Monterrey; Toluca no calificó y el entrenador era Chepo. Acá en México es normal que el técnico del momento sea el de la Selección; no tengo duda que si hubiese si ganaba ese día hubiese sido técnico de la Selección".

