Sanjuana Muñoz avisó que León está listo para hacer historia en la Liga Femenil

A mitad de semana se confirmó que el 24 de julio comenzará a disputarse una nueva temporada de la Liga MX Femenil, cuya anterior edición debió suspenderse de manera abrupta cuando estaba disputándose la décima jornada a causa de la propagación de la pandemia de coronavirus.

Sanjuana Muñoz, goleadora histórica del Club León, aseguró en una entrevista que el equipo está listo para hacer historia en el torneo que comienza y calificarse por primera vez a la Liguilla en la que los ocho mejores equipos lucharán por el título.

-¿Esperaban que la vuelta del fútbol se diera tan rápido?

-La verdad pensé que iba a demorar un poco más, por todas las notas que sacaban y decían que no iba a ser como hasta septiembre, octubre. Ya cuando vimos la nota que empezaba fue una alegría, después de tres meses. Desde que se paró todo, cuando nos avisan que teníamos que volvernos a casa, nuestro PF Leo siempre estuvo pendiente de nosotras y nunca bajaron las cargas de trabajo. Hasta la fecha seguimos trabajando hasta doble sesión para poder llegar bien.

-¿Generó más impotencia que el pasado torneo se parara justo cuando habían entrado a zona de Liguilla con cinco triunfos consecutivos?

-El torneo estaba pintando de maravilla, porque aunque todavía estaban faltando ocho jornadas nunca habíamos estado tan cerca de calificar a la Liguilla. Podría decirse que el parón no llegó en buen momento, así que ahora tenemos que ir por la revancha.

-Hubo una gran renovación de cara al inicio de ese torneo. ¿Costó ensamblar?

-Aquí en León siempre nos ha pasado que cuando mejor estamos acoplando al equipo llegan nuevas oportunidades y a las chavas se les hace fácil irse. Entonces siempre nos quedamos pocas. En ocasiones, las jugadoras no tienen paciencia, no esperan el desarrollo de un proceso y optan por la opción más fácil que es irse del equipo. Igualmente llegan otras que tienen ganas de trascender, que vienen por revancha, y se acoplan fácil al equipo. También tiene que ver con el trabajo del cuerpo técnico, que nos hace centrarnos en un solo punto.

"Será un plantel nuevo, pero con las mismas ganas de hacer las cosas bien"

-¿Les pasó lo mismo ahora?

-Hemos tenido bajas, el equipo no va a ser el mismo del torneo anterior. Pero igual llegan chavas que tienen mucha experiencia y van a aportar muchísimas cosas buenas. Será un plantel nuevo, pero con las mismas ganas y la misma sed de seguir haciendo las cosas bien.

-¿Se intensificó el entrenamiento desde que se confirmó la fecha de inicio? ¿Ya pueden hacerlo fuera de casa?

-Este lunes inició la pretemporada para nosotros, pero seguimos trabajando de manera virtual. Hubo una sesión en vivo, tenemos que enviar evidencias diarias, sesiones dobles… Están al pendiente de nosotras. Aún no sabemos cuándo vamos a regresar a los entrenamientos, que en principio serían en grupos reducidos. Seguramente este mes ya será. Estamos esperando órdenes. No es lo mismo entrenar en casa que en cancha, aunque sí son fuertes los entrenamientos que nos ponen. No todas las jugadoras tenemos el mismo material que podríamos tener normalmente. Siempre dentro de nuestras posibilidades tratamos de estar en la mejor forma para el día que nos toque regresar.

-¿Existe en México, como existe en muchas ligas del mundo, un equipo que marque grandes diferencias con el resto?

-Creo que si bien algunos equipos están por encima de otros en cuanto a estructura, hoy se ha emparejado todo. Al inicio sí se veía mucho que equipos como Tigres, por ejemplo, metieran nueve, ocho, siete. Ya ahorita no se ven marcadores tan abultados. Todo se está emparejando y siento que tiene que ver con el proceso que lleva cada club.

-¿La afición también acompaña?

-Siento que la cuestión de que nos den el estadio si es una motivación para nosotras, a pesar que en ocasiones es poca la gente que concurre. Lo bueno es que los que entran sí son como muy aficionados. También la convocatoria depende mucho del rival al que nos enfrentemos cuando nos toca hacer de local.

-¿Cuáles son esos rivales?

-En lo personal, los partidos que se han puesto más intensos han sido con Chivas (Guadalajara). También con los equipos regios, Monterrey y Tigres, se han puesto muy reñidos.

-¿Está listo León para clasificarse a la Liguilla?

-Sí, aunque se fueron jugadoras importantes quedó una base. Veníamos haciendo las cosas muy bien en el torneo anterior. Ahora se sumaron jugadoras como Lucero (Cuevas), Nailea (Vidrio) y Esme (Verdugo), que tienen muchísima experiencia y nos pueden ayudar a levantar el equipo también. Siento que estamos para hacer un buen papel no solo en este sino también en los que vienen.

INICIOS Y OBJETIVOS

-¿Cómo fueron tus inicios?

-Estuve cinco años en una escuela de fútbol que aquí es muy conocida: Talentos, con el que fue el primer DT del León. Ya después me dediqué a jugar en fútbol siete, en las canchitas de barrio y todo eso. Duré jugando ahí desde mis 17 años a los 19, que coincidió con la creación de la Liga.

-¿Y cómo llegas a la Liga MX?

-Cuando sacan el anuncio que iba a iniciar la liga mexicana, sinceramente yo no sentía estar en condiciones. Aún así mis amigas me animaron a hacer las pruebas. Todo comenzó en visorias. Fueron tres filtros y de ahí todavía estuvimos a prueba un mes. Creo que todos los clubes lo hicieron así, aunque algunos ya tenían elegidas jugadoras que iban a llevar. Aquí en León optaron por buscar el talento dentro de la ciudad y zonas cercanas. Al final, si no me equivoco, fuimos 24 o 25 chavas las que quedamos para integrar el equipo. También llegó alguna que otra de Ciudad Juárez, de filiales. Así fue armándose el equipo.

-En relación a lo que te faltó y le sigue faltando a muchas niñas, ¿por qué crees que son necesarias las fuerzas básicas?

-Creo que ayudaría muchísimo la formación de niñas. Hay muchas que tienen un talento impresionante. Formándolas, trabajándolas podrían llegar a ser una potencia mundial y un gran valor para la selección. Es importante empezar a pensar en tener Fuerzas Básicas, que también en el futuro van a permitir nutrir al equipo mayor.

"Desde chica miraba muchísimo a Mónica Ocampo y el poder conocerla me dio un plus"

-En medio de tus dos ciclos con León tuviste un paso por Pachuca. ¿Cómo se dio?

-Fue una oportunidad que se me presentó. Cuando me lo plantearon, en función de las opciones que tenía en el momento, acepté ese reto. Fue una grata experiencia. Conocí personas muy amables. Desde chica miraba muchísimo a Mónica Ocampo y el poder conocerla me dio un plus, porque me ayudó muchísimo en un momento que se me hizo difícil allá. Eso me hizo admirarla más.

-Y a futuro, ¿cuáles son tus principales objetivos?

-Creo que el principal sueño que tengo ahorita es llegar a ser convocada a la selección. No descarto la posibilidad, creo que a cualquiera de aquí nos gustaría jugar fuera. Pero por el momento me gustaría seguir estando en la Liga MX.

Pensando en la Selección, ¿está difícil en tu puesto?

-Las chavas que están, como Katty Martínez (Tigres) y Charlyn Corral (Atlético Madrid), no sé si están en un nivel superior pero sí que tienen mucha visión, por haber estado en procesos de selección desde pequeñas. Pero por ganas y por trabajo creo que yo podría pelear por mi lugar.

-¿Cuántos goles crees que vas a necesitar este torneo?

-La verdad que nunca me pongo a pensar en eso. Trato de dar siempre lo mejor de mi y si no me toca hacer gol pues trato de estar presente en las jugadas.

Lee También