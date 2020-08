Santiago 'Chaquito' Giménez sorprende con viaje a Cancún al lado de su novia

Santiago Giménez se toma con calma los pocos minutos que ha tenido con Cruz Azul en el inicio del Guard1anes 2020, por lo que aprovechó su tiempo libre después de su debut en el torneo para escaparse a la playa al lado de su novia.

El 'Chaquito' no ha terminado por convencer a Robert Dante Siboldi para ocupar un lugar en su cuadro titular, pues, aun con la ausencia de Jonathan Rodríguez, no logró iniciar en el duelo de la Jornada 2 ante Puebla, pues el timonel celeste decidió apostar por Milton Caraglio.

Santiago Giménez debutó en el Guard1anes 2020 en la Jornada 2. (@sant.gimenez)

De esta manera, el delantero de La Máquina apenas registra 32 minutos en el presente certamen, al ingresar de cambio en el último partido, ya que tampoco fue requerido por el estratega uruguayo para el debut de los cementeros ante Santos.

Es así que el canterano de Cruz Azul quiso tomar un respiro y escaparse a Cancún para darle una sorpresa a su papá, Christian Giménez, quien recién empieza su carrera como director técnico con el naciente equipo de Cancún FC.

Pero el 'Chaquito' no fue solo, pues aprovechó el viaje y lo convirtió en toda una aventura romántica al lado de la actriz Fernanda Serrano, con quien inició un noviazgo hace apenas un par de meses.

La pareja no dudó en compartir postales de su primer viaje juntos, en las que aparecen en un lujoso yate y con el mar de fondo, y donde expresaron lo enamorados que están el uno del otro: "Y es que puedo jurar que esto se llama poesía”, escribió la conductora; "Me perdí en tu mirada", añadió el futbolista.

Santi Giménez se ha ganado el cariño y la confianza de la afición de La Máquina, que no deja de pedirle a Siboldi que le dé más minutos en la cancha, es por ello que también le pidieron compromiso al 'Chaquito' y le insistieron en que no se 'distraiga' de más con su novia.

La sorpresa al 'Chaco'

Si hay alguien que puede inspirar a Santiago Giménez, y viceversa, es Christian Giménez, su padre y su más grande ejemplo a seguir, es por ello que el heredero del ídolo de Cruz Azul no dudó en darle una sorpresa en Cancún.

"Le caí de sorpresa, no se lo esperaba. Cuando me vio, no sabía qué hacer. Somos muy unidos, siempre lo estaré apoyando y él también a mí. Ni siquiera lo veo como 'Chaco', pero sí como Christian, como mi padre. Obviamente es un referente, quiero seguir sus pasos, escribir mi propia historia. Es un gran ejemplo, así lo demostró durante su carrera”, fueron las palabras de Santiago Giménez y las que la 'Ola futbolera' presumió en sus redes sociales.

¿A Santiago Giménez le gustaría ser dirigido por su papá algún día?

"Es muy pronto decirlo, pero sí me encantaría. Claro, me gustaría que me dirija, pero en el largo plazo".

Chaco Giménez recibió sorprendido la visita de su hijo Santiago. (@cancun_fc)

