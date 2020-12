¿Se merece la oportunidad? Fernando Navarro y su deseo de llegar al Tri

Fernando Navarro ha sido una de las grandes figuras del Club León, que se consagró como campeón del Torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX. La Fiera venció por 2-0 a Pumas UNAM y festejó un nuevo título, con los goles de Emmanuel Gigliotti y Yairo Moreno.

El volante por derecha ha sido uno de los puntos más altos a lo largo de la competencia, rendimiento que lo ha ayudado a ser campeón, pero no a llegar a ser convocado por Gerardo Martino para la Selección de México.

En entrevista con TUDN, el elemento reveló que ya no se desespera por formar parte de la convocatoria y vestir la playera del Tri. De todas maneras, aseguró que, si le toca estar, lo hará con muchas ganas.

Fernando Navarro habló sobre la Selección México. Jam Media.

"Antes si me desesperaba un poco, era frustrante, pero al final el Tata me dio la oportunidad de ir a Copa de Oro y eso de alguna manera me quitó la desesperación. Hoy en día lo veo como que si me toca iré con más ganas, pero si no se da tampoco me vuelvo loco", señaló.

"Yo hago mi trabajo y espero que sirva para llegar a Selección. Hoy en día lo veo como que si me toca iré con más ganas pero si no se da tampoco me vuelvo loco" @FNavarro_3 en exclusiva para @Lineade4TUDN





Por otra parte, los comandados por Ignacio Ambríz fueron totalmente superiores a todos los rivales que se le presentaron en el camino. En lo que fue la etapa regular, finalizaron como Superlíderes, a 8 puntos de su escolta.

