Se quedó con las ganas: Erick Gutiérrez esperaba más oportunidades en la Eredivisie

Las medidas de aislamiento debido a la pandemia por coronavirus han generado que las ligas deportivas alrededor del mundo hayan tenido que entrar en pausa momentánea, y muchos torneos ni siquiera han podido entregar una fecha tentativa sobre el eventual regreso a las canchas, por lo que el descenlace de los campeonatos está en la nebulosa y Europa no ha sido la excepción.

El primer ministro de Paises Bajos, Mark Rutte extendió hace una semana la orden de suspensión del fútbol hasta el 1 de septiembre, impuesta debido al brote de coronavirus, pero finalmente la liga informó que debido a la crisis sanitaria la temporada queda completamente cancelada, sin descenso ni ascenso y con el título de campeón desierto, algo que dejó sin actividad al mexicano Erick Gutiérrez.

“Estamos pasando por un momento difícil, pero no quería dejar de agradecer a la afición por siempre estar ahí. Fue una temporada con muchos retos y me quedé con ganas de tener más oportunidades; me guardo esas ganas para regresar más fuerte que nunca”, escribió el centrocampista en redes sociales.

Estamos pasando por un momento difícil, pero no quería dejar de agradecer a la afición por siempre estar ahí.Fue una temporada con muchos retos y me quedé con ganas de tener más oportunidades...Me guardo esas ganas para regresar más fuerte que nunca. #Eendrachtmaakmacht #StayHome pic.twitter.com/Alai1oTYmm — Erick Gutierrez (@GutiGalaviz) April 24, 2020

Durante la temporada recientemente cancelada, Guti sigue sin poder ganarse la confianza del entrenador Ernest Faber, quien sólo le ha permitido sumar 1,294 minutos de juego entre la liga local, Europa League y la Liga de Campeones de Europa, algo que tiene preocupado al azteca, cuyo nombre ha sonado para dejar el equipo.

"Por supuesto que quiero jugar más. Tenemos que hablar para ver si eso es posible. entonces también me volveré más constante", dijo en diciembre a TUDN, vislumbrando la dificl temporada que tenía por delante, y en la que finalmente tampoco pudo ganarse un lugar como titular.

