¿Se va a Estados Unidos? Miguel Herrera le lanzó un guiño a la MLS

Miguel Herrera fue despedido del Club América hace apenas algunos días, luego de su pésimo comportamiento en el encuentro entre LAFC y los azulcremas. El conjunto estadounidense salió victorioso por 3-1 y se metió en la gran Final de la Concachampions 2020.

Actualmente, el futuro de El Piojo es totalmente incierto. Sin embargo, el estratega, con paso por la Selección de México, aseguró que no ve con malos ojos dirigir en la MLS (Major League Soccer).

"Europa, no me desagrada la MLS. Me han llamado de fuera, de Arabia, de China… no me llama la atención eso ahorita", señaló en entrevista junto a Marca Claro, confirmando sus ganas de migrar hacia los Estados Unidos.

Miguel Herrera no ve con malos ojos la MLS. Jam Media.

Y agregó: "Si hay una oferta en México, la manejaré. También me han hablado de Europa, que mi nombre está en la mesa de varios clubes y podrían estar pensando cambiar de técnico y eso me da mucho gusto".

Recordemos que la institución de Coapa decidió expulsar al timonel debido a una agresión verbal frente a un auxiliar de Los Ángeles FC. Por otra parte, América quedó eliminado del torneo Guard1anes 2020 ante Chivas de Guadalajara, por los cuartos de final de Liguilla.

