Se van a la MLS: canteranos de Pumas consiguieron una beca y se mudan a Estados Unidos

ESPN Digital dio a conocer que algunos jugadores de Pumas han obtenido una beca deportiva y académica para realizar en los Estados Unidos. Esto les permitirá estudiar y continuar con su carrera deportiva en algún equipo de la MLS. Además, el club será beneficiado económicamente.

El culpable de conseguirle esta oportunidad a los jóvenes tiene nombre y apellido: Lucas Baldin, exjugador y actual visor, quien a través de Be One Sports And Education busca a cumplirles sus sueños a futbolistas talentos que también quieran prepararse académicamente.

"Los muchachos están súper agradecidos con Pumas y, obvio, les duele irse porque llevan los colores de la Universidad Nacional Autónoma de México", señaló Lucas. Se trata de tres jugadores que, en agosto, dejarán México y viajarán a Norteamérica: Oscar Resano, Iker Alvarado y Julián Fernández.

Por un lado, Resano era el goleador de la Tercera División de Pumas, pero lo convenció la idea de migrar a Estados Unidos para estudiar y continuar su carrera allí. Oscar estudiará negocios en la Universidad of South Florida.

Iker estudiará en Rutgers University, y Julián en la USC-Upstate. Los tres jugadores disputarán el torneo llamado de futbol llamado NCAA, el cual cuenta con 3 divisiones. Todos cuentan con su carta I-20, la cual muestra la aceptación de la universidad para su ingreso. Únicamente les falta tramitar su visa de estudiante.

