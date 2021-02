Alerta en la Selección de México: Estados Unidos quiere llevarse a Santiago Muñoz

Por la salida de Julio Furch y la lesión de Brian Lozano, Guillermo Almada se vio obligado a utilizar a sus futbolistas más jóvenes en el inicio de este Guard1anes 2021 de la Liga MX con Santos Laguna. Santiago Muñoz fue uno de los jugadores escogidos para sumar minutos y, para alegría del entrenador uruguayo, respondió con un gol en la igualdad agónica ante América en el Estadio Corona de Torreón.

En lo que va del semestre, el atacante de 18 años que está registrado con la Sub-20 ingresó desde el banco de los suplentes en el encuentro ante las Águilas pero también en el duelo del último fin de semana ante Atlas. Está claro que el timonel charrúa lo tiene en cuenta y quiere ir llevándolo lentamente en su proceso.

El nacido en Houston, Texas, empezó a foguearse en las juveniles de la Selección de México y por esa razón es que su nombre fue vinculado, recientemente, con equipos de Europa. De hecho, la propuesta más cercana fue la de Sporting Lisboa de Portugal, que intentó sacarlo a préstamo de los Guerreros.

¿A qué país representará?

Santiago Muñoz platicó con The Striker y puso en alerta a las autoridades del Tri: "Ha habido acercamientos con la Selección de Estados Unidos. No hace mucho hablé con gente de allí. Honestamente, es interesante para mí y también hablé con mi familia. Es interesante para nosotros".

"Le dije a la gente de Estados Unidos que no le iba a cerrar las puertas a nadie. México me llamó primero y ya llevo un tiempo trabajando con ellos. Me siento bien con ellos, cómo me trata y todo, pero no sé si en el futuro será mejor estar en México o estar en Estados Unidos", agregó el jugador de Santos Laguna.

