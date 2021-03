Teléfono, Tata: Alan Pulido ve la lesión de Raúl Jiménez como una oportunidad en la Selección de México

Raúl Jiménez es el gran delantero que tiene la Selección de México en este momento, pero desgraciadamente sufrió una lesión que lo ha marginado mucho tiempo de las canchas. Por esa razón, las puertas de su puesto se les abrieron a determinados jugadores en el Wolverhampton, como así también en el Tri.

No hay dudas que el Lobo mexicano es el titular indiscutido en el centro de ataque de Gerardo Martino, por lo que su baja llevó al entrenador argentino a buscar distintas alternativas. El Tata no tiene mucho tiempo más para pensar, ya que las próximas fechas FIFA son a fin de este mes de marzo.

Sin dudas, uno de los jugadores que está en esa nómina y en consideración es Alan Pulido. El delantero es uno de los jugadores más importantes del Sporting Kansas City y supo destacarse en la última temporada con 7 goles en 14 partidos. Es decir, la baja de Jiménez le puede abrir una puerta al canterano de Tigres UANL para luchar por un lugar en el próximo Mundial.

Alan Pulido ve como como una oportunidad en el Tri la lesión de Raúl Jiménez

“Primeramente lamento muchísimo lo que le pasó, pero me pone contento que va en una recuperación muy buena. Desgraciadamente le pasó esto en su mejor momento, es no se le desea a nadie, menos a un amigo. Se abre un espacio para mi obviamente que me motiva estar ahí, ganarme un lugar en la selección, competir contra los demás y claro que me ilusiona poder estar en el Mundial de Qatar, es un sueño, depende mucho esta temporada, este año va a ser muy importante para ser tomado en cuenta en las convocatorias y ganarme un lugar en la selección”, avisó Pulido en conferencia de prensa.

La Selección de México se medirá ante Gales y Costa Rica en Europa por las fechas FIFA y a eso hizo referencia el exdelantero de Chivas de Guadalajara: “En la selección vienen fechas importantes, partidos y giras que se pueden presentar, ojalá pueda estar ahí, mi ilusión es representar a México y si me llaman voy a estar disponible, aunque esté en pretemporada. He tenido contacto con la selección, es bueno, me siento motivado y contento para ser tomado en cuenta”, sentenció.

