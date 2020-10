Matador Hernández dijo que se "ríe de Rogelio Funes Mori al Tri"

La selección de México está atravesando un momento de transición en cuanto a los nombres. Javier Hernández debe demostrar en la MLS que todavía tiene ese diferencial que siempre lo caracterizó, mientras que otros jugadores han dejado en duda una futura participación, siendo un ejemplo de esto Carlos Vela quien entiende que es el momento de otros.

Ante tantas incertidumbres, Gerardo Martino ha tenido que buscar a diferentes alternativas. Siendo Raúl Jiménez una de las pocas certezas, el entrenador argentino le mostró su interés a Rogelio Funes Mori para nacionalizarlo mexicano y que sea parte del Tri. Aunque muchos entienden que es una decisión acertada por el nivel del Mellizo en Monterrey, otros difieren como Luis Hernández.

“Nunca he estado de acuerdo, la verdad. Vienen muchos extranjeros y juegan a todo dar dos temporadas, son campeones y luego van a otro equipo y no pasa nada. No me gusta. No aprendemos de cosas positivas de otros países. Me río de lo de Funes Morí”, confesó el Matador en ESPN sobre el delantero de Rayados.

Hernández tiene una opinión formada y entiende que es parte del entramado del futbol: “Es el negocio del futbol. Ya no va a contar como extranjero para Monterrey y le tapas la oportunidad, y no es que sea romántico, pero si vienen extranjeros que vengan pocos y de calidad. ¿Por qué no vienen jugadores de selecciones de Colombia o Argentina?”, culminó.

Las declaraciones del Matador van en la misma sintonía que Hugo Sánchez, quien afirmó que hay “siete u ocho jugadores por encima de Rogelio Funes Mori". Sin dudas, los históricos de la selección de México no les gusta nada que se naturalicen jugadores.

