"Si alguien de Chivas me pedía la camiseta, lo mandaba al car...": Héctor Zelada

Lentamente, el Clásico Nacional comienza a quedar atrás. Luego de la victoria del América ante Chivas, un situación particular tomó mayor relevancia. Oribe Peralta y Uriel Antuna, futbolistas del Rebaño Sagrado, se quedaron dialogando con sus rivales en medio de risas y bromas. En medio de las críticas, apareció Héctor Zelada, un histórico de las Águilas.

El exportero del cuadro de Coapa hizo alusión al accionar de los futbolistas del club de Guadalajara, tras la derrota del Rojiblanco en un partido de tanta trascendencia. Lo que dejó en claro la gloria americanista es que en su época, es situación era inaceptable.

"Yo terminaba un partido contra las Chivas y si lo ganaba saludaba a mis compaeros y vámonos al vestidor a festejar. Si lo perdía me iba corriendo al vestidor, porque los Clásicos son los partidos que no se deben perder. Nadie me pidió cambiar la playera y si hubiese pasado desde luego lo mando al carajo", explicó Héctor Zelada, en diálogo con Récord.

"No es para alarmarse, pero si nosotros llegábamos a hacer esto en la época de Emilio Azcárraga, Don Guillermo Cañedo, Panchito Hernández, Carlos Reinoso, nos terminaban corriendo", agregó.

Mientras que en América pareciera vibrar una onda positiva tras la victoria en el Clásico Nacional, en Chivas la preocupación es cada vez mayor: el Rebaño Sagrado es el único "grande" que no figura en los primeros puestos de la tabla.

