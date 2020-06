¿Sigue en León? Ismael Sosa habló sobre su futuro en el país azteca

Ismael Sosa, actual jugador de León, dialogó en exclusiva con Fox Sports y confesó qué hará con su futuro futbolístico en el país azteca. El ex-Pumas y Tigres aseguró tener mucho miedo con la vuelta del futbol en medio de la pandemia del Covid-19. Cabe recordar que en México, cada vez son más los casos confirmados.

"Yo ya no soy más jugador de León, en esta semana veremos si continúo o no en el club, en el futbol cuando uno quiere lograr cosas importantes es muy importante mantener el plantel, no cambiar mucho", señaló el elemento de las Esmeraldas.

Con el equipo comandado por Ignacio Ambriz, el atacante argentino llegó a disputar 28 encuentros, de los cuales anotó en 10 oportunidades. Además, clasificó a la Liguilla del Torneo Apertura 2019 y a los octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf Scotiabank 2020.

Para agregar, aseguró sentirse cómodo en el club, pero habrá que esperar a ver qué es lo que deciden en los próximos días.

"Volví a sentirme importante, me gustó mucho, me gusta estar en León, tiene una buena afición, la plaza es muy buena, porque a la gente le gusta mucho el futbol, yo me siento cómodo, pero hay que esperar qué se decide en próximas semanas", confirmó.

Para finalizar, confesó tener mucho miedo con la decisión de que vuelva el futbol, debido a que tiene una esposa embarazada y un hijo de 15 años de edad.

"En mi caso sí, porque mi mujer está embarazada de 5 meses, cuido mucho a mi esposa y a mi hijo que tiene 15 años, es un tema complejo salir a la calle. Es un tema complejo, donde haya una persona infectada, donde uno se contagie se hace muy grande y ese es el problema", finalizó.

