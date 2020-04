Material inédito: Ismael Sosa reveló porqué le dicen Chuco

Ismael Sosa, delantero argentino que juega en León FC, confesó cómo fue que lo apodaron Chuco y cuándo surgió.

¿De dónde surgió el apodo de Sosa? ��https://t.co/mhzdEkKHe2 — ESPN.com.mx (@ESPNmx) April 7, 2020

“En Argentina me pusieron Chuco y hasta el día de hoy me lo dicen. Me lo puso Sergio Orteman, porque decía que Chuco es sinónimo de hablar mucho, de echar la plática, de decir la verdad, y que por eso me lo puso. Me quedó; en Independiente me decían Chuco y la mayoría de la gente me conoce así", confesó en un vivo a través de Instagram.

Además, el Chuco reconoció que su máximo ídolo es Juan Román Riquelme, debido que desde jóven es fanático de Boca Juniors.

"Como futbolista profesional el mayor recuerdo es en el 2010, cuando gané mi primer campeonato con Argentino Juniors, mi primer campeonato en mi país. Fui el goleador del equipo, fue un conjunto de cosas para decir que esa es mi mayor satisfacción como futbolista", señaló Ismael.

