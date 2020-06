Queda libre en un mes y avisó qué Riquelme le dijo: "Siempre te tengo en cuenta"

En Boca, Sebastián Sosa estuvo poco más de un año, donde se consagró con el Torneo Apertura 2011 y la Copa Argentina del 2012. En ese plantel, forjó una gran amistad nada menos que con Juan Román Riquelme, quien era el Diez y capitán de aquel plantel.

Nunca pudo asentarse como titular, donde tuvo una dura competencia con Agustín Orion. El uruguayo había llegado al club después de ser subcampeón de América con Peñarol en la recordada final de la Copa Libertadores 2011 contra el Santos de Neymar. Casi diez años después, podría tener revancha.

Este miércoles, en una entrevista con Último al Arco, Sosa dio detalles de cómo es su presente, donde hoy por hoy es jugador de Monarcas de Morelia. Sí, el equipo mexicano que hace apenas unos días se confirmó que se mudará 800 kilómetros lejos de sus fanáticos y donde estaba jugando desde el 2017.

“Con Román (Riquelme) me hablo desde que me fui de Boca. Le dejé al pasar de esta situación, que en un mes podía tener el pase en la mano. El me dijo: Uruguayo te quiero mucho, siempre estás presente, siempre te tengo en cuenta.” Sebastián Sosa en #ÚltimoAlArco pic.twitter.com/uDucI3nmZ1 — Martin Charquero (@MartinCharquero) June 3, 2020

"Me quedaba un año de contrato con el Morelia. Todo lo que es propiedad de lo que era Morelia se cambia de locación, de nombre y de camiseta. Ahora es Mazatlan FC", comentó el arquero uruguayo de 33 años, quien quedará libre a partir del primero de julio y que ve con buenos ojos volver al sur del continente.

Sí, recordó su lazo con Boca: "Con Román me hablo desde que me fui de Boca. Le dejé al pasar de esta situación, que en un mes podía tener el pase en la mano. Él me dijo: 'Uruguayo te quiero mucho, siempre estás presente, siempre te tengo en cuenta'". Lo cierto es que Marcos Díaz, suplente de Esteban Andrada, se irá del club y Agustín Rossi podría no aceptar ese lugar. Por eso, ya se habla de un posible nuevo arquero para que sea alternativa del titular. ¿Será él?

Lee También