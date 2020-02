Jonathan Orozco es un símbolo del Santos Laguna. Sin embargo, siempre ha tenido pocas pulgas para soportar ciertos reproches.

Tras la eliminación a manos de Monterrey, el portero recibió una crítica por su actuación y no se pudo aguantar.

"¿Qué estará haciendo mi compañero Orozco ahorita? ¿Festejando o tristeando por la eliminación? Pura curiosidad...", escribió un un usuario.

El ex-portero de La Pandilla no se aguantó y contestó: "La verdad no puedo creer que todavía haya gente que diga esta estupidez después de todo lo que me rompo la madre por Santos".

Neta, perdón Capi, de verdad, te lo digo con todo corazón, no era con la intención que crees. @jona_orozco https://t.co/JZI86z0alH — GuerrerosConAguante (@aguanteCSL) February 20, 2020

Por suerte, más tarde el usuario le ofreció una disculpa que calmó un poco los ánimos.

Orozco no tuvo minutos ante su ex-equipo. El titular fue Carlos Acevedo.

