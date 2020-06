Sin piedad: Arturo Elías Ayub se burló de Alejandro Irarragorri

Arturo Elías Ayub tuvo una larga trayectoria en el futbol mexicano desde su llegada a Pumas en 2001 para trabajar como directivo. Fue Presidente del conjunto felino y del Grupo Pachuca para alejarse de la Liga MX y dedicarse a las comunicaciones. El empresario recordó algunas de las reuniones en su época futbolera y tiró una filosa frase sobre Alejandro Irarragorri, dueño de Atlas y Santos.

“Por ejemplo, si me tocara con el directivo de Santos, yo no entraría a las juntas”, indicó en Futbol Picante acerca de su mala relación con el fundador del Grupo Orlegi. "O con el del Atlas, Atlas o Santos", le acotó Felipe Ramos Rizo y generó la burla de Elías Ayub.

Atlas vs Santos, los dos clubes del Grupo Orlegi (GETTY)

“¡¿Cómo tiene dos equipos?! Es que cuando yo estaba ahí, él metió el acuerdo a la no multipropiedad, no me digas que ahora tiene dos”, respondió irónicamente el Director de Alianzas Estratégicas y Contenidos de América Móvil.

Irarragorri adquirió su primer equipo en 2013 cuando creó la empresa y compró a Santos. Luego sumó a Tampico Madero en 2018 y a Atlas, en 2019. Grupo Orlegi tiene activos por 208 millones de dólares en clubes y es el segundo principal inversor del futbol mexicano, con una participación de 9% del total.

En reiteradas oportunidades, el Presidente de Atlas y Santos aclaró que la multipropiedad no es el escenario ideal, pero que es necesaria por la falta de inversionistas en la Liga MX. "Tenemos un gran compromiso en la asamblea de mostrar cómo este negocio puede generar valor a la sociedad, a sus accionistas y muchas glorias también a sus aficionados", aseguró en mayo de 2019 a El Economista.

