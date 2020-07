Sin piedad: Los memes atacan a Mazatlán tras su tormentoso debut entre cucarachas y goleada

La soberbia le volvió a pasar factura a Mazatlán, pues luego de asegurar en redes sociales que vencerían al Puebla, al tacharlo como equipo 'sotanero', entre otras burlas a La Franja y a cualquier equipo de la Liga MX, el debut del conjunto del Pacífico no pudo ser peor.

Y es que no solo no le ganaron al cuadro camotero, sino que perdieron por una de las goleadas más humillantes, al caer 4-1 en lo que fue su presentación en el torneo Guard1anes 2020 y como el nuevo integrante de la Primera División.

Pero eso no fue todo, pues las miradas estuvieron puestas en la invasión que hubo en el Estadio Kraken en su primer partido en el Máximo Circuito, pues aunque la tribunas estuvieron vacías, no así la cancha, en la que se hicieron presentes varios insectos que no pasaron para nada inadvertidos.

Los pequeños seres que caminaban al lado de los futbolistas como si nada, fueron captados por las cámaras y descubiertas por los televidentes, quienes de inmediato aseguraron que se trataban de cucarachas.

Nuestro debut en @LigaBBVAMx no fue el esperado. No queda de otra que seguir trabajando y aquí aguantamos vara, déjense venir. pic.twitter.com/HZOpBjrdZ3 — Mazatlán F. C. (@MazatlanFC) July 28, 2020

De esta manera, la escuadra del Faro tuvo una tormentosa bienvenida en la Liga MX, pues además de colocarse directamente en el fondo de la tabla con cero puntos, los memes no se hicieron esperar en las redes sociales, aprovechando la goleada y la plaga de cucarachas, asegurando incluso que estas se trataban de la mascota oficial del equipo.

Por supuesto que el troleo por parte del equipo poblano no podía faltar, por lo que muy a su estilo publicó un mensaje para el conjunto dirigido por Francisco Palencia, usando su propio slogan con el que se presentó "Arrebatando", pero modificándolo un poco: "4rreb4t4dos".

Pero estaban mame y mame y mame y mame y mame y mame y mame y mame y mame y mame y mame y mame y mame y mame y mame y mame y mame y mame y mame y mame y mame y mame y mame y mame y mame y mame y mame y mame y mame y mame y mame y mame y mame y mame y mame y mame y mame y mame... pic.twitter.com/4B4or0T5Ib — The Onix (@DANIELRPY2J) July 28, 2020

