Su corazón tiene un solo dueño: a Darwin Quintero le hicieron elegir entre Santos Laguna y América y él no dudó

A principios del año 2009, Santos Laguna, sin saberlo, concretó el arribo de uno de sus jogadores más queridos de los últimos tiempos: Darwin Quintero. En aquel mercado de pases, desembarcando en la Liga MX con la ilusión de mostrarse a la altura de las expectativas, el colombiano comenzó a entablar una historia de amor que se mantuvo latente por más de seis años.

Casi media década después de arribar a Los Guerreros, el colombiano, en pos de continuar creciendo junto a su carrera profesional, tomó la decisión de afrontar nuevos desafíos y saltó al Club América, institución para la que jugó por un total de tres años. Poniéndole fin a su ciclo en México, Quintero, sobre el comienzo del 2018, optó por trasladarse a la MLS.

Quintero defendió los colores de Los Guerreros y Las Águilas en la Liga MX (Foto: JAM)

Pese a que los años pasaron, el colombiano, mediante una entrevista con TUDN, explicó que aún mantiene vivos su cariño y recuerdos gratos por los momentos vividos en la Liga MX, competencia en la cual se dio el lujo de marcar un extenso puñado de goles y ser reconocido por las aficiones que lo apoyaron constantemente.

Viajando al pasado y poniendo en el mismo plano a Santos Laguna y el América, Darwin, indicando que su corazón tiene un solo dueño, se decantó en favor de Los Guerreros. Rememorando sus épocas como elemento del equipo de Torreón, el atacante no dudó siquiera un instante en posicionar a dicha institución por sobre Las Águilas.

Fundamentando su elección en favor de Los Guerreros, el futbolista, a corazón abierto, marcó: "Santos, siempre lo he dicho abiertamente. El cariño que le tengo a Santos es por todo lo que pasé, por mis inicios en el futbol mexicano, por como me llevaron que estaba joven y todo lo que me enseñaron".

