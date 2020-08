Caso Balonazo a Marcelino Fernández: Darwin Quintero le respondió a David Faitelson

Hace un poco más de dos años, Darwin Quintero protagonizó un hecho insólito. Durante su estadía en el América, el futbolista habría intentado pegarle un balonazo a Marcelino Fernández, periodista de ESPN, que se encontraba a metros de la cancha de entrenamiento.

Después de observarse el video de la agresión, el analista David Faitelson no perdonó al elemento sudamericano: "Darwin es un imbécil". Hoy, con presente en Houston Dynamo de la MLS, el jugador explicó toda la situación y también le habló al mismo Faitelson.

(Getty)

"Todos me empezaron a decir que le pida perdón a Marcelino por haberle intentado pegar un balonazo. La directiva también me lo pidió. Pero yo no lo hice, porque nunca quise pegarle a él. Estaba con Uribe y él me dijo de pegarle a algo que había cerca de Marcelino, pero nunca a él", comenzó narrando Quintero, en diálogo con América Monumental.

"Después de eso, Faitelson me dijo que era un estupido y nadie le dijo nada. No se magnificó su insulto, sino que sólo se magnifica lo que hacemos los jugadores. Pero sabemos que los futbolistas estamos expuestos a eso", agregó el colombiano.

Quintero jugó en las Águilas Doradas entre 2014 y 2018, donde anotó un total de 26 goles en 145 partidos disputados. Con la playera del cuadro de Coapa, conquistó dos títulos: Liga de Campeones de la Concacaf 2015 y 2016.

