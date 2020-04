TBT: el hombre que grabó el nombre del Cruz Azul en vez del América en 2013

La Final del 2013 entre el América y Cruz Azul fue épica desde cualquier aspecto. Quedará grabada por siempre en la memoria de los presentes con miles de historias.

Una de ellas, desconocida hasta el momento de su publicación, fue una investigación que realizó 'Mediotiempo'. La misma es sencillamente excepcional.

El medio entrevistó en 2016 a Juan José Marmolejo, quien era el encargado de grabar el nombre del campeón en la copa, pero que en principio tenía un error.

En principio se especuló con que el hombre en cuestión había empezado a escribir "Cruz Azul" ante las poquísimas posibilidades que tenían Las Águilas de llevar el duelo (y campeonato) a los penales, pero esta versión fue desmentida por el propio protagonista.

"Llovía, el agua estaba como regadera, quiero grabar y se me resbala el taladro, hace una bajada y subida que parecen una 'C', no lo pude corregir y tuve que seguir. Eso fue lo que pasó en realidad", comentó el portero.

"Puse la placa de Cruz Azul y en ese momento levanté la mirada y sale corriendo Moisés (Muñoz). No veo el gol, todo mundo grita y por dentro todo entusiasmado no sabía qué pasaba. Quité la placa de Cruz Azul pero ya no me dio tiempo de poner la de América y lo tuve que hacer a mano", agregó.

¡Sensacional historia!

