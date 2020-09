Tabla general tras la jornada 8 del Guard1anes 2020 de la Liga MX: posiciones y puntos

Pasó una nueva jornada de Liga MX donde León volvió a ser líder en solitario, luego de que Cruz Azul haya perdido con Atlas. Además, Pumas es segundo tras vencer a Puebla y América se posiciona cuarto.

Ayer el conjunto de Ignacio Ambriz volvió a marcar la diferencia frente a Necaxa luego de vencerlo por 2-0 con dos goles de penal de Ángel Mena, que le sirven para ser punteros del Guard1anes 2020 con 17 puntos. Por otro lado, los Rayos cesaron a Alfonso Sosa tras perder con los Esmeraldas.

De todas maneras, León es líder del torneo porque Cruz Azul no pudo con el modesto Atlas. El equipo de Robert Dante Siboldi se posiciona 3° ya que los Zorros se cerraron bien y los vencieron por 1-0 con un gol de Ignacio Malcorra.

Por otra parte, América abrió la jornada en el estadio Azteca cuando recibió a Mazatlán. En un encuentro muy malo, los Azulcremas pudieron imponerse por 3-1 y volver a sumar de 3, por segundo partido consecutivo, para ser 4° con 16 unidades.

Por otra lado, Chivas volvió a ganar tras superar por 2-1 a Tigres. Además, el equipo Víctor Vucetich se metió en la zona de repechaje ya que es 8° con 11 puntos, mientras que los de Ricardo Ferrettti están 10°.

Cabe recordar que la jornada 9 comienza el próximo martes con los partidos entre Atlético de San Luis vs. Necaxa, Toluca vs. Juárez, y Rayados de Monterrey vs. Atlas.

POS EQUIPO PJ PTS 1 LEÓN LEÓN 8 17 2 PUMAS UNAM PUMAS 8 16 3 CRUZ AZUL CRUZ AZUL 8 16 4 AMÉRICA AMÉRICA 8 16 5 PACHUCA PACHUCA 8 14 6 MONTERREY MONTERREY 8 12 7 TOLUCA TOLUCA 8 12 8 GUADALAJARA GUADALAJARA 8 11 9 QUERÉTARO QUERÉTARO 8 10 10 PUEBLA PUEBLA 8 10 11 TIGRES UANL TIGRES 8 10 12 TIJUANA TIJUANA 8 10 13 SANTOS LAGUNA SANTOS LAGUNA 8 9 14 ATLAS ATLAS 8 8 15 NECAXA NECAXA 8 8 16 JUÁREZ JUÁREZ 8 7 17 MAZATLÁN MAZATLÁN 8 6 18 ATLÉTICO SAN LUIS A SAN LUIS 8 5

