Tigres venció por un categórico 3-0 a Pumas en la fecha 8 de la Liga MX, y a modo de rememorar la victoria, el elenco felino colgó en Twitter el video resumen del partido, pero el archivo fue de inmediato bloqueado por Televisa.

����Si quieres ponerte de buenas en esta mañana de domingo, aquí te dejamos el partido completo de ayer.



Disfrútalo tanto como nosotros. ����



Dale click �� https://t.co/nvZ3QARi80 pic.twitter.com/NBNV4FXk5F — Club Tigres Oficial (@TigresOficial) March 1, 2020

Sólo nueve minutos después de postear el contenido multimedia, los aficionados enfurecidos comenzaron a revelar que el compacto ya no estaba disponible.

"Ya lo bloquearon", acusó otro aficionado, adjuntando una captura de pantalla de contenido no disponible por temas de derechos de la cadena televisiva.

Pese a que el club no se ha referido al asunto ni tampoco ha respondido la decenas de quejas de los seguidores felinos, el tuit sigue disponible y no lo han borrado aunque el video del triunfo no se pueda ver.

"Difrútalo tanto como nosotros", escribió Tigres. Lo cierto es que nadie alcanzó a revivir el 3-0 y como dijeron en Titanic, "ahora vive sólo en nuestra memoria".

