Tendrán que tener cuidado: el campo del Estadio Azteca tuvo varias víctimas de lesión

El Estadio Azteca ha tenido varias víctimas de lesión, algunos jugadores del Club América han tenido grandes inconvenientes en el campo de juego: Federico Viñas y Roger Martínez han sido algunos de los futbolistas que se han lastimado. Jorge ‘Burrito’ Hernández, de los Tuzos, se une a esta lista, ya que sufrió una fractura.

En el último tiempo se ha hablado mucho acerca de las adecuaciones de la iluminación. Sin embargo, el pasto se ha vuelto un problema, el cual se ha alargado una gran cantidad de tiempo y, actualmente, dejó de parecer una cancha de primer nivel.

La NFL había dejado grandes huellas, las cuales ya han sido eliminadas y no se notan. De todas maneras, parece que la solución no ha sido efectiva y no se tocó el fondo del problema. Quisieron darle una mejor estética.

El Estadio Azteca cuenta con varias víctimas de lesiones. Jam Media.

Varias lluvias han azotado la Ciudad de México en las últimas semanas; sin embargo, esta no debe ser una excusa a la hora de mantener el campo, y de ninguna manera se pueden justificar las lesiones de los futbolistas.

El Estadio Azteca recibirá tres clásicos para el siguiente fin de semana. Esos partidos que son diferentes a los demás y los futbolistas lo disputan con otra intensidad. Se espera que el pasto no influya en nada y que los protagonistas no salgan lesionados.

