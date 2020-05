¡Terrible! Chuco Sosa revela cruel anécdota con Julio César Falcioni

Ismael Sosa vive un gran presente con La Fiera, donde rindió de inmediato y poco a poco se ha comenzado a ganar el cariño y respaldo de la afición debido a su talento y buen manejo del balón, pero su historia no siempre ha sido igual de alegre, ya que en las últimas horas dio a conocer una triste situación que vivió mientras jugaba en Independiente de Avellaneda.

“(Julio César) Falcioni había agarrado en Independiente y me bajó a la reserva. Hice tres goles contra Instituto, me estaba yendo bien y creí que estaba para pelear un puesto en la Primera. Yo tenía un carácter muy fuerte. En una práctica, me bajan para jugar con la reserva y De Felippe (ayudante) me echó del entrenamiento porque me dijo que no estaba prestando atención, que no les daba bola“, contó el Chuco al portal Soy del Rojo.

Si bien El Emperador es conocido por su caracter y modos poco afables, Sosa cree que tuvo la mala suerte de haber sido utilizado como conejillo de indias por el estratega, como una manera poco ortodoxa de imponer temor y respeto por su trabajo entre los jugadores del plantel.

“Falcioni tomó la decisión de mandarme a préstamo por seis meses a San Martín de San Juan porque no me iba a tener en cuenta. Yo creo que Julio me usó a mi para ponerme de ejemplo para que sepan que el que cometía errores, lo iba a pagar. Lamentablemente, lo hizo conmigo cuando yo tenía 20 años. Con una charla se hubiera solucionado de otra manera", detalló y reflexionó:

“Lo podrían haber hablado o lo hubiera manejado de otra manera. No me interesó hablarlo con Julio (Falcioni) o con De Felippe, que era su ayudante“, relató el talentoso artillero que afortunadamente hoy vive días felices junto a La Fiera, donde espera extender su préstamo.

