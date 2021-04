Alerta, mundo Tigres: la renovación de André-Pierre Gignac está sujeta a objetivos

André-Pierre Gignac es el jugador que los aficionados de Tigres UANL desean que jamás se retire, ya que da la sensación que podría jugar en la Liga MX mucho tiempo más. Sin embargo, es una realidad innegable que el tiempo pasa para todos y el delantero francés ya se encuentra en la barrera de los 35 años.

Los Felinos no quieren que Gignac busque nuevos destinos a esta altura, razón por la cual decidieron renovarle el contrato por algunos años más. No obstante, el plazo del mismo no fue como se dijo en un principio, sino que a APG le pusieron una cláusula en su contrato como a cualquier otro mortal.

Gignac renovó por dos años y no por tres como se había informado en una primera instancia y esto tiene que ver con su rendimiento. El delantero estará sujeto para estar un año más en Tigres siempre y cuando cumpla con algunos objetivos pactados. Con esto, el conjunto de Nuevo León se gana el derecho a no estirarlo su ya no rinde como se espera.

Antonio Sancho reveló el contrato de André-Pierre Gignac en Tigres

En diálogo para RG La Deportiva, Antonio Sancho, director deportivo de Tigres UANL, dio precisiones respecto al contrato de André-Pierre Gignac: “André lo que ha sido en la institución está claro. Creo que no hay ni que tratar de justificarlo. A André le quedaba un año de contrato. En realidad, son dos años más (de renovación)”, comenzó revelando.

“Tenía el que venía. Entramos en un proceso de renovación. Le dimos un año más y el último es a objetivos. Claro, tiene que cumplir objetivos, goles, minutos, para hacer vinculante el tercero”, contó Sancho. Lo positivo de la situación es que Gignac se tiene confianza para obtener el contrato pactado.

Lee También