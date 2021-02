"La derrota contra Cruz Azul no fue inesperada": Ricardo Ferretti

En la noche de miércoles, Tigres UANL y Cruz Azul cerraron la jornada 7 del Guard1anes Clausura 2021 de la Liga MX. Y La Máquina fue superior en el Estadio Universitario, imponiéndose 2-0 gracias a los goles de Luis Romo y Guillermo 'Pol' Fernández.

Mucho se habló del cansancio o 'resaca' que podría haber padecido el equipo Felino tras la aventura en el Mundial de Clubes, certamen del cual resultaron subcampeones tras caer 1-0 en la final ante el Bayern Munich. Pero Ricardo Ferretti prefirió analizar el partido teniendo en cuenta lo sucedido en el Volcán.

"No fue inesperada la derrota porque si un equipo se confunde y no descifra lo que está haciendo el equipo rival, como sucedió en el primer tiempo, entonces pasa lo que pasó y no diría que la derrota es inesperada", señaló el Tuca.

Los Universitarios viajaron 15 horas desde Doha a Monterrey, entrenando los últimos cuatro días de los cuales hubo frío extremo el lunes y martes. El Tuca lo reconoció, pero resaltó que sería un absurdo adjudicarle el mal resultado a la travesía en Medio Oriente.

“El cansancio, el viaje, lo veo, pero es un pequeño porcentaje, no puedo decir que la derrota se haya dado por esta situación, no puedo, sería una excusa muy tonta por parte mía o de cualquiera. El equipo llegó, se rehabilitó bien, está físicamente bien, inclusive en los noventa minutos los jugadores se veían enteros. No puedo achacar a que el viaje o estas cosas hayan sido la causa principal de la derrota, no estoy de acuerdo”, argumentó.

"Sería una excusa muy tonta (decir que la derrota es por el viaje a Qatar). El equipo físicamente está bien". — San Cadilla El Norte (@SancadillaNorte) February 18, 2021

Ante esto, el entrenador volvió a centrarse en lo sucedido en cancha y consideró que su equipo estuvo confundido y no pudo hacerse del control del balón.

"Ellos aprovecharon nuestra confusión defensiva y eso propició que se fueran arriba en el marcador. Cruz Azul nos quitó la pelota antes de media cancha y eso no podemos permitirlo ante cualquier equipo", concluyó.

Cuándo vuelve a jugar Tigres UANL por la jornada 7 del Guard1anes 2021

Tigres UANL recibirá a Xolos de Tijuana en el Estadio Universitario por la fecha 7 del Guard1anes Clausura 2021. El encuentro se disputará el domingo 22 de febrero a las 19:00 horas del Centro de México, con transmisión televisiva de TUDN.

�� Se cerró el jueves de preparación con ejercicio de conducción y tiro a gol con ambos perfiles.#PerfilTigre ���� #EstoEsTigres �� pic.twitter.com/TRyH8EQqYi — Club Tigres Oficial �� (@TigresOficial) February 18, 2021

