Enamorado de México: André-Pierre Gignac reveló por qué renovó con Tigres UANL

A pesar de los acercamientos de equipos de Brasil como Corinthians y Gremio, André-Pierre Gignac definió su futuro dentro de la Liga MX. Y es que, el pasado viernes, firmó la extensión de su contrato con Tigres UANL: jugará tres años más con el conjunto regiomontano y buscará finalizar su carrera ahí mismo.

"Ya no quiero salir del país. Cuando me voy de vacaciones a Francia me urge regresar a México, es algo que tengo dentro de mi corazón. Me siento totalmente mexicano, Nuevo León es un estado increíble. Me encanta vivir aquí. Quiero terminar mi carrera y vivir en Monterrey para toda mi vida", aseguró el delantero europeo durante una entrevista que le brindó al sitio oficial del cuadro de la Sultana del Norte.

Entre otros temas que tocó, el Bómboro dejó en claro su compromiso con los dirigidos por Ricardo Ferretti. Su renovación con Tigres UANL no significará una relajación. De hecho, redobló los objetivos para las siguientes temporadas después de lo que fueron 10 años siendo el equipo más ganador del país.

"Queremos ganar más trofeos, nos lo merecemos, la afición se lo merece, queremos ser el equipo de la década y la nueva década, lo podemos hacer. Tenemos el grupo y el cuerpo técnico, queremos escribir la historia juntos. Vamos a ir a un lugar donde tendremos más peso en México", agregó André-Pierre Gignac.

Sus números en el Guard1anes 2021

Al cabo de las primeras seis jornadas del campeonato mexicano, el futbolista francés registró 360 minutos en cuatro encuentros como titular. Recibió una tarjeta de amonestación ante Atlético de San Luis y anotó un gol en la victoria 2-0 ante León en el Estadio Universitario de Nuevo León.

