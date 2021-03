André-Pierre Gignac reveló el puesto que quiere tomar en Tigres luego del retiro

Independiente de lo que pueda llegar a pasar en los próximos años, André-Pierre Gignac ya es una leyenda de la Liga MX y un ídolo total en Tigres. Cambió por completo la historia del club con sus goles y sus memorables actuaciones.

El amor que adoptó el francés por la escuadra de Nuevo León no finalizará solamente en un estadio de futbol. En diálogo con TUDN, el futbolista se refirió a lo que serán sus últimos años en la profesión.

"Estoy feliz de poder seguir haciendo historia en la institución. Para mí era importante terminar mi carrera aquí. Vamos a ver cómo me siento. No quiero terminar dando lástima, en la banca y sin hacer goles. Hasta que mis piernas respondan voy a estar listo", señaló.

Gignac quiere una vida dentro de Tigres (Imago 7).

Por otra parte, reveló que pretende seguir ligado a la institución luego de su retiro: "Después de futbolista quiero aprender y, si me dan la oportunidad, ser directivo en el club. No se puede explicar, ya no me quiero ir".

Ve al Tuca en Europa

A su vez, Gignac aseguró que el estratega Ricardo Ferretti tendrá oportunidades en el balompié europeo: "Lo veo en un club grande, porque nadie maneja un vestidor como él. Hay que decir las cosas, porque son muchos egos, el carácter es muy fuerte y lo está haciendo muy bien. Yo no sé si con otro entrenador estaría así".

