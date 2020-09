Nahuel Guzmán sigue siendo positivo, pero puede jugar para Tigres UANL

Ya no hay dudas: Nahuel Guzmán fue el jugador más afectado por el coronavirus de toda la Liga MX, ya que, si deportivamente se refiere, el guardameta se ha ausentado más que nadie por las constantes pruebas positivas en Tigres UANL, al punto que ahora tiene el permiso de hacerlo aunque los tests sigan arrojando el mismo resultado.

Mediante un comunicado, la Liga MX informó que Guzmán tiene el abal para jugar en la próxima jornada, que se disputará el sábado ante Chivas: “Después de cumplir con el protocolo establecido por las autoridades de salud tras obtener resultados positivos en sus pruebas PCR, el portero del Club Tigres, Nahuel Guzmán, acudió esta semana a la realización de un nuevo examen de detección de COVID-19", explicó la entidad, haciendo referencia a la quinta prueba positiva.

“El resultado de esta prueba indicó que el jugador se encuentra en un proceso de eliminación de fragmentos virales, etapa en la que, de acuerdo con los especialistas, ya no se considera infeccioso y no representa un riesgo, por lo que puede reintegrarse a la actividad deportiva con su Club”, es decir, en la teoría el argentino ya no es más un riesgo para sus compañeros y rivales.

�� Tigres de viaje - Jornada 07 ⚽️ | Desde el interior, todo lo que se vivió previo y durante la semana de nuestro viaje a Mazatlán para la jornada 7.



Video completo aquí ⤵️#EstoEsTigres �� — Club Tigres Oficial (en Casa ����) (@TigresOficial) September 4, 2020

Por ese motivo, ya fue dado de alta porque “entendemos que el conocimiento del virus ha evolucionado y nosotros tenemos que adaptarnos a ello”. Sin dudas, un movimiento audaz que fue consensuado con los expertos del área médica.

Si bien Guzmán ya puede calzarse los guantes, es realmente difícil que ataje ante Guadalajara, teniendo en cuenta que no lo hace desde la semana del 15 de agosto. Además, la falta de entrenamiento en estos casos es fundamental.

Lee También