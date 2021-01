Se confirmó el segundo infectado de Covid-19 en Tigres UANL y no viaja al Mundial de Clubes: Francisco Venegas

Tigres UANL ya tiene su cabeza en lo que será el Mundial de Clubes de Qatar, ilusión en la que se embarca tras el duelo ante Necaxa por la cuarta jornada del Guard1anes 2021 de la Liga MX. Aunque continúan las malas noticias en el equipo dirigido por el Tuca Ferretti .

Luego de que se conociera que Nicolás López se perdería el viaje a Medio Oriente debido a que seguía arrojando positivo en las pruebas PCR, ahora el conjunto Felino se enteró de un nuevo ausente que tendrá en el lujoso avión que los depositará en la ciudad de Doha.

Francisco Venegas, lateral izquierdo mexicano, ha comunicado a través de sus redes sociales que la infección había reincidido en su cuerpo y debido a ello no podrá acompañar a la plantilla del club Regiomontano.

“Desafortunadamente volví a dar positivo en la prueba que me hicieron hoy por la mañana, por lo cual me duele saber que no haré el viaje a Qatar, ya me encuentro aislado en casa, he tenido síntomas muy leves, pero gracias a Dios todo bien”, señaló el ex Pachuca.

E invitó al resto de los futbolistas y sociedad en general a seguir cuidándose: “Agradecido por sus mensajes e invitarlos a seguir con todos los protocolos de seguridad”.

Venegas había comenzado a asomar como titular en Tigres UANL, y el hecho de ser parte de la delegación que viajaría a Qatar ya representaba toda una ilusión. Todo parece indicar que Jesús Dueñas será quien ocupe el lateral izquierdo el 4 de febrero en el debut ante el Ulsan Hyundai, el campeón de Asia.

