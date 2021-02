San Cadilla: Julián Quiñones se fue de fiesta tras no ser convocado por Tigres UANL

Tigres UANL volverá a competir en el Guard1anes 2021 de la Liga MX tras su histórica participación en el Mundial de Clubes de Qatar, donde cayó por la mínima diferencia ante Bayern Múnich en la final. Su rival será Cruz Azul y el partido se llevará a cabo este miércoles en el Volcán, a partir de las 21 horas.

Los conducidos por Juan Reynoso consiguieron tres triunfos consecutivos en el torneo y por eso Ricardo Ferretti confirmó a lo mejor disponible para concentrar de cara al duelo en el Estadio Universitario. Incluyó a Nicolás López, quien ya se recuperó del coronavirus, y sacrificó a Julián Quiñones por ser extranjero.

�� Lista de jugadores que mañana quedarán concentrados para el partido del miércoles en el Uni.



Presentada por @VivaAerobus #PerfilTigre ���� #EstoEsTigres �� pic.twitter.com/qidPURGsKW — Club Tigres Oficial �� (@TigresOficial) February 15, 2021

Lo insólito fue lo que, según San Cadilla, sucedió después de esta notificación. Y es que el centrocampista ofensivo colombiano, al enterarse de su no citación para la sexta jornada, decidió aprovechar el tiempo perdido en el Medio Oriente para irse de fiesta en plena crisis sanitaria en el país por la pandemia.

Mañana lean SancaColumna.

Increíble lo que hace un jugador de un equipo regio.

Ya basta.

Es el colmo — San Cadilla El Norte (@SancadillaNorte) February 17, 2021

"Mañana lean SancaColumna. Increíble lo que hace un jugador de un equipo regio. Ya basta. Es el colmo", escribió el martes por la noche la cuenta oficial de Twitter de dicho medio de comunicación. Y cumpliendo con lo prometido, este miércoles por la mañana todo Nuevo León amaneció con más información...

"Le dijeron 'no estarás concentrado' y el expromesa dijo 'bueno, pues, me voy a agarrar el ped...'. Ese lunes al mediodía salió del Uni y no crean que se fue a descansar un rato o a preparar un té verde. No, se fue directo a La Diana, que está en Leones, en Cumbres de Primer Sector", publicó para CANCHA.

El informante del columnista le dio más detalles de lo acontecido: "'Aquí anda Julián. Llegó, comenzó a beber y así lleva tooooda la tarde. Pidió un grupo pa que le cante y desde temprano está agarrando el pedo él y sus tres acompañantes', me contó mi Judas Diana exactamente el lunes a las 20:48 horas".

Lee También