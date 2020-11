Raymundo Fulgencio, el joven reemplazo de Javier Aquino que se ve ganador en el Tigres vs. Toluca

Ante la lesión de Javier Aquino, la cual le impediría disputar el encuentro del domingo entre Tigres UANL y Toluca por la reclasificación del Guard1anes 2020, Ricardo Ferretti ya habría elegido a su reemplazo: el joven de 20 años Raymundo Fulgencio.

En los dos últimos entrenamientos interescuadras, el Tuca utilizó al extremo veracruzano, que sería parte del 11 titular de los Felinos ante los Diablos Rojos, el próximo domingo a las 19:00 horas del Centro de México en el Estadio Universitario.

En conferencia de prensa, Raymundo Fulgencio admitió que se ve ganador y clasificado a los cuartos de final de la Liguilla, debido al trabajo intenso que esperan demostrar este fin de semana en el Volcán.

�� Concentración total es lo que más debe tener el equipo para enfrentar este domingo al Toluca, así lo externó el volante Raymundo Fulgencio.



Nota completa ⤵️#PerfilTigre ���� #EstoEsTigres �� — Club Tigres Oficial �� (@TigresOficial) November 20, 2020

"El equipo está bien, seguimos trabajando de la mejor manera cada día, sabemos que será un partido contra un rival difícil, pero sabemos que vamos a sacar el resultado y resultar victoriosos", expresó en conferencia de prensa al finalizar el entrenamiento del jueves en Nuevo León.

Aún así, el extremo Regio recalcó que no se pueden confiar ante los Choriceros, los cuales vienen desde atrás pero mejorando su futbol en las últimas jornadas de la temporada regular de la Liga MX.

"No nos sentimos favoritos, pero sabemos que tenemos un gran plantel y vamos a dar todo por estar en la Liguilla ganando el Repechaje este domingo", afirmó el Rayo.

Por su parte, el veracruzano mostró su motivación de cara al desafío que se le presentaría en caso de ser titular en reemplazo de Javier Aquino: "Voy a hacer lo que venía haciendo, cuando me dan la oportunidad de meterme y lo que siempre he hecho cuando me dan esa oportunidad, es hacer mis cosas, encarar, centros, apoyar a los defensas, subir y bajar, será un partido complicado, pero tenemos un equipo extraordinario y vamos a salir victoriosos".

"Me he sentido de la mejor manera, vengo trabajando como siempre como me lo han pedido los profesores, Javi está recuperándose por fuera y el día del partido será decisión del técnico ver a quien poner", expresó.

�� ¡Ya están aquí! ��



Conoce cuándo �� y dónde �� se jugarán los partidos de la #Reclasificación del #Guard1anes2020 ��



¡Comienza la Fiesta Grande de la #LigaBBVAMX!



¡Regístrate ya en https://t.co/PigIFB93t5 y recibe $400 �� de regalo! �� https://t.co/zKScgtX1Wh pic.twitter.com/DQD4BhXlUc — #LigaBBVAMX #Guard1anes2020 (@LigaBBVAMX) November 19, 2020

