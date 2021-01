Liga MX: Adalid Maganda fue suspendido por su actuación en Toluca vs Querétaro

Con la implementación de la tecnología en el futbol, los ábritros reciben una ayuda extra que antes no tenían. Sin embargo, también pueden quedar más expuestos si no la utilizan de la manera correcta.

Eso le ocurrió a Adalid Maganda, quien tuvo una pálida actuación en el triunfo de Toluca frente a Querétaro por la primera jornada del Guard1anes 2021. Por ello, no pitará en esta segunda fecha, según lo informó David Medrano.

"Adalid Maganda no trabajará en la Fecha 2. Fue suspendido por su trabajo en el Toluca vs Gallos. El acapulqueño no fue designado ni como cuarto árbitro", señaló el periodista en sus redes sociales.

SUSPENDIDO

Adalid Maganda no trabajará en la Fecha 2, fue suspendido por su trabajo en el Toluca vs Gallos. El Acapulqueño no fue designado ni como cuarto árbitro. — david medrano felix (@medranoazteca) January 14, 2021

En el último fin de semana, el silbante tuvo un día para el olvido con el VAR y cometió varios errores. Su falla más importante fue la de no repetir un penal por una clara invasión dentro del área.

+ Sigue la transmisión en vivo de Chivas vs Toluca en Bolavip

Los Diablos Rojos enfrentarán hoy a Chivas, en uno de los partidos más atractivos de la jornada. Los Gallos Blancos, por su parte, chocarán mañana ante Atlas.

Maganda fue sancionado por la Comisión de Árbitros (Jam Media)

Lee También