Siempre anti-Chivas: Álvaro Morales advirtió a Toluca por el arbitraje frente a Guadalajara

El Guard1anes 2021 recién comienza y, pese a que la mayoría de los estadios no están habilitados para recibir aficionados, el color y el ambiente futbolístico propio de la Liga MX se siente como en las viejas épocas.

El apoyo, las burlas y los trolleos de los fanáticos y periodistas continúa. Pese a que solo se disputó una jornada, Álvaro Morales, reconocido seguidor del América, volvió a aparecer para continuar con su conducta anti-Chivas.

"Tengo un mensaje no para Chivas, sino para Los Choriceros: ¡tengan cuidado, muchachos! El Guadalajara es uno de los equipos al cual más penaltis le marcan, ya ven lo que sucedió en la fecha 1 contra el Puebla", señaló el comentarista en una editorial de ESPN.

+ Sigue la transmisión en vivo de Chivas vs Toluca en Bolavip

"Va a pitar César Ramos, que el año pasado les marcó seis penales y a ustedes, Choriceros, les marcó uno. ¿Por qué será que Toluca no gana en Guadalajara desde el 2012? Por algo. No digan que no se los advertí. Pero recuerden una cosa: ustedes son el diablo y ellos solo son un rebaño de cabras", agregó, desafiante.

El enfrentamiento entre Chivas y Toluca, por la segunda fecha del torneo, se dará hoy a las 17:00 en el Estadio Akron.

En el último partido entre ellos, Toluca venció por 1 a 0 a Chivas (Jam Media)

Lee También