"Que la gente se ilusione": Hernán Cristante aseguró que Toluca peleará por el título de Liga MX

El Deportivo Toluca inició la temporada de gran manera de la mano de su nuevo entrenador, Hernán Cristante. El exarquero le está dando su toque al equipo y esto se ha visto reflejado en la actitud de los jugadores y las ganas de ganar que demostraron en las primeras 5 jornadas de torneo Guardianes 2021 de la Liga MX.

El argentino ganó 6 títulos de primera división con la institución, por lo que es uno de los ídolos más grandes que tienen los Diablos Rojos. Mucho de lo que logró como jugador explica el porqué hoy es el DT del equipo: necesitan a un ganador que sepa lo que es representar al club y los vuelva a llevar a los primeros planos. Y, a pesar de que en su primer ciclo no lo logró, la confianza de la directiva hacia él está intacta.

Hernán Cristante, confiado con el presente de Toluca (Imago 7)

En diálogo con Récord, Hernán Cristante dejó en claro que hará lo imposible por llevar al Toluca a su undécimo título de Liga MX: "Hoy las circunstancias nos tienen arriba y sé que es por el buen trabajo. Le tengo mucha fe al plantel, tengo gran aprecio por lo que dan día a día, porque son un equipo humilde a la hora de trabajar. Sí da la sensación de que este equipo puede pelear, se han acomodado muy bien las cosas".

�� ��Con marcha perfecta en el infierno



⚽ 3 Partidos

�� 9 Puntos

✅ 9 Goles a Favor

❌ 2 Goles en Contra#Forjadosenelinfierno �� pic.twitter.com/8jidMRtDGb — Toluca FC (@TolucaFC) February 11, 2021

"Sí se vale (que la gente se ilusione). Me incluyo, nos ha dolido el pasado, no solamente los últimos dos años, sino el estar tan cerca y no haber obtenido esa copa, pero la gente tiene que estar con esa fe, con la ilusión y muchas veces te encuentras con grandes cuestionamientos y hoy sumados a lo que vivimos por el Covid. Tenemos que devolverle un poquito a la afición la fe, la esperanza y la ilusión a través de lo que van haciendo los chicos", apuntó con contundencia el entrenador argentino.

Por último, volvió a hacer énfasis en la fe que deben tener los aficionados para con el equipo: "Me encanta que la gente se ilusione porque nosotros también nos ilusionamos y el hecho de estar ahí nos compromete a hacer un poco más". ¿Podrá Cristante regresar al Toluca a los primeros puestos?

