Tomás Boy arremetió contra las Chivas: "Gastaron 40 millones de dólares y siguen igual"

Al llegar sobre el final del Guard1anes 2020, es muy difícil evaluar el rendimiento de Tomás Boy como entrenador del Mazatlán. Lo cierto es que bajo su mando se vieron aspectos muy interesantes e incluso se dio una goleada espectacular: el triunfo por 5 a 0 frente al Atlético San Luis.

En las últimas horas, el estratega fue consultado por su salida de Chivas. Lejos de hacer autocrítica, arremetió contra la institución rojiblanca y recalcó la cantidad de dinero que invirtieron en el equipo y los pocos buenos resultados.

"Me dolió muchísimo salir porque no entendí la situación. Entiendo que los dueños tienen derecho a hacer lo que quieran, cada quien tiene su forma de manejar sus equipos, pero no veo mejoría. Yo no le hice gastar un dinero a la directiva, para nada. En cambio, me fui yo y gastaron 35 o 40 millones de dólares y el equipo sigue igual", señaló el exgoleador.

Por otra parte, El Jefe elogió de sobremanera a Javier Eduardo López, quien es uno de los 4 elementos que fueron puestos como transferibles en Chivas y que será buscado por la nueva franquicia en este mercado de pases.

Cabe destacar que durante su paso por el Rebaño, Boy acumuló 5 victorias, 2 empates y 9 derrotas en los 16 partidos que estuvo entre el Clausura 2019 y el Apertura 2019.

POS EQUIPO PJ PTS 1 LEÓN LEÓN 17 40 2 PUMAS UNAM PUMAS 17 32 3 AMÉRICA AMÉRICA 17 32 4 CRUZ AZUL CRUZ AZUL 17 29 5 MONTERREY MONTERREY 17 29 6 TIGRES UANL TIGRES 17 28 7 GUADALAJARA GUADALAJARA 17 26 8 SANTOS LAGUNA SANTOS LAGUNA 17 25 9 PACHUCA PACHUCA 17 25 10 NECAXA NECAXA 17 24 11 TOLUCA TOLUCA 17 21 12 PUEBLA PUEBLA 17 20 13 JUÁREZ JUÁREZ 17 19 14 MAZATLÁN MAZATLÁN 17 16 15 TIJUANA TIJUANA 17 15 16 ATLAS ATLAS 17 14 17 QUERÉTARO QUERÉTARO 17 13 18 ATLÉTICO SAN LUIS A SAN LUIS 17 11

