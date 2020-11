Tomás Boy se deshizo en elogios para con Eduardo López: "No hay otro jugador igual en México"

Tomás Boy, actual entrenador de Mazatlán FC, pero ex-Chivas, a quien dirigió durante el Clausura y Apertura 2019, platicó en una entrevista junto a ESPN acerca de la actualidad del Rebaño Sagrado y llenó de elogios a Eduardo López, asegurando que es el mejor jugador de la Liga MX. Recordemos que La Chofis fue separado de la institución por indisciplina.

"Me tocó estar con jugadores fantásticos en las Chivas. La Chofis es un jugador que no hay en México dos jugadores del mismo nivel. (Alan) Pulido, jugador fabuloso, fantástico, goleador; ahorita en la MLS es el único mexicano considerado para el Juego de Estrellas en Estados Unidos", señaló.

Y agregó: "Creo que con él han sido demasiado exigentes. Eduardo López, con todo respeto para la institución para la que yo dirigí antes, según ellos, él no reunía las condiciones que yo creía que sí reunía. Es uno de estos tipos de jugadores que cuando empezó hizo una jugada de 10 puntos en su carrera y, entonces, cada vez que entra a la cancha la gente le exige 10 puntos, si pierde la pelota es un chifladero, si no hace su gran jugada de 10, entonces está jugando mal y yo creo que un gran jugador hace jugadas de 6, de 5, de 3, hasta que llega a la 10, les pasa a los grandes jugadores".

Tomás Boy llenó de elogios a Eduardo López. Jam Media.

Por otra parte, ya ha pasado un poco más de un año desde que Boy dejó de pertener al conjunto rojiblanco y nunca llegó a entender por qué se dio su salida. Además, aseguró que le dolió haberse ido de la institución. Recordemos que, en este torneo Guard1anes 2020, las Chivas se encuentran en zona de repechaje y recibirán a Necaxa por el encuentro de reclasificación.

"Claro que me dolió muchísimo, porque no entendí la situación. Entiendo que los dueños tienen derecho a hacer lo que quieran, cada quien tiene su forma de manejar sus equipos, pero no veo mejoría. Yo no le hice gastar un dinero a la directiva, para nada; en cambio, me fui yo y gastaron 35 o 40 millones de dólares y el equipo sigue igual", finalizó.

