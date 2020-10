Toque Filtrado: Gerardo Martino cuidó a Alfredo Talavera en favor a Pumas UNAM

Después de su gran actuación frente a Países Bajos, Alfredo Talavera no sumó minutos ante Argelia. Durante toda la semana de entrenamientos en Europa se supo que iba a ser titular en la alineación de la Selección de México pero un susto a horas del encuentro contra los de África lo marginó por completo.

"Sí está para jugar. He hablado con él y la verdad que fue más una precaución que otra cosa. No va a tener ningún problema en jugar porque me lo dijo él, y el médico del Tri se comunicó con el nuestro", aseguró Andrés Lillini en diálogo con Línea de 4 de TUDN, tranquilizando a los aficionados de Pumas UNAM.

Entonces, ¿verdaderamente estaba inhabilitado físicamente para ver acción en el segundo amistoso de la gira? De acuerdo con la información de Toque Filtrado, el experimentado portero fue excluido del equipo inicial para no generar un mal clima con el cuadro de CU por una posible lesión.

"Gerardo Martino no quiso arriesgar de más a Alfredo Talavera. Aunque el jugador le dijo que sin problemas podía estar contra Argelia el pasado martes, el Tata le dijo que no. ¿Se imaginan toda la ola de problemas que se le hubiera venido al estratega nacional por poner a jugar al portero sin estar al cien por ciento", argumentó la reconocida columna de opinión de Mediotiempo.

Cabe recordar que, en esta ventana FIFA de octubre, la Selección de México se llevó anticipadamente a muchos jugadores de la Liga MX. Entre ellos estuvo el arquero de los Universitarios, quien se perdió el Clásico Capitalino ante América por estar entrenándose con el plantel del Tri en Holanda.

