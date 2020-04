Torres Nilo eligió al mejor jugador de Tigres, pero no fue el que todos piensan

En Tigres, André-Pierre Gignac es quien se lleva todos los flashes de los fanáticos, aunque para algunos de sus compañeros el que tiene mejor calidad es otro.

A Jorge Torres Nilo lo pusieron entre la espada y la pared, ya que tuvo que elegir al que considera como el mejor jugador entre sus compañeros de equipo. El mexicano no fue con los flashes del francés y eligió a otro delantero.

Y termina el encuentro, no pudimos conseguir los primeros tres puntos de la #eLIGAMX. ��



¡Ya será para el siguiente!#EstoEsTigres �� | #6DecadasDeTigres ���� pic.twitter.com/PF5vVzVofR — Club Tigres Oficial (en Casa ����) (@TigresOficial) April 25, 2020

“A mí el que me gusta es Edu Vargas. Me encanta como jugador porque es muy completo”, reveló Torres Nilo en TUDN, ante la sorpresa de todos.

El chileno lleva marcados sólo 5 tantos en lo que va de la temporada, muy por debajo de los 22 goles marcados por uno de los mejores extranjeros que pasaron por la Liga MX.

Gignac no es cosa menor en los Felinos, ya que el francés se convirtió en el máximo goleador en la historia del futbol Regiomontano a finales de febrero.

Lee También