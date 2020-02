El portero mexicano Bernardo Gradilla se sumó a mediados del 2019 a Diriangén, club que se encuentra en la Primera División de Nicaragua.

A los pocos días de estar allí, lastimosamente le detectaron cáncer de testículos, lo que hizo que se derrumbara totalmente.

El jóven portero de 25 años fue entrevistado por ESPN Digital y contó cómo recibió esta horrorosa noticia y, sin embargo, la enfrentó con valentía.

Jorge Torres Nilo y una causa inesperada con futbolista mexicano en Nicaragua ��https://t.co/psksDmsRvq — Futbol Picante (@futpicante) February 25, 2020

Bernardo ha recibido apoyo de todas partes. El presidente de su último equipo Coras de Nayarit lo apoyó económicamente. "El señor Aníbal Montenegro (Presidente de Coras de Nayarit, mi último equipo en México) me apoyó con el dinero que recaudó en un partido que hizo Coras Tepic para ayudarme, me dieron el dinero y fue bastante", exclamó el guardameta.

Además, en la comunicacisón señaló de manera sorprendida que otra persona le escribió para transmitirle mensajes de fuerza y también le envió dinero.

"Otra persona que me escribió y que no me esperaba, pero por nada del mundo, fue Jorge Torres Nilo. Cuando publiqué mi situación en Instagram, me comenzó a seguir y me escribió un mensaje deseándome lo mejor. Dijo que iba a estar orando por mí, que confiara en Dios, que él hará un cambio muy bueno en mi vida", y agregó: "Se sumó a la causa y me apoyó con algo de dinero; me hizo un deposito económico. (Estoy) Muy agradecido con él; sin siquiera conocerme, sin siquiera haber cruzado una palabra en algún momento con él, me apoyó y ha estado muy al pendiente de mi salud".

#8D El club @1917Diriangen . invita a la fanaticada a llegar el sábado al Estadio Cacique a vivir el clásico por la vida ya que con lo recaudado se apoyará al arquero mexicano Bernardo Gradilla. #Futbol pic.twitter.com/0XklQNCjY8 — 8DeportivoTN8 (@8DeportivoTN8) February 21, 2020

Lee También