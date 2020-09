"Trabajamos en la misma carga": Gerardo Martino le respondió a Miguel Herrera

En la previa al encuentro entre Cruz Azul y América por el Guard1anes 2020, Guillermo Ochoa sintió una molestia muscular en el precalentamiento y se vio obligado a dejarle la titularidad a Óscar Jiménez. Pero no todo quedó ahí, porque Miguel Herrera aprovechó su conferencia de prensa para lanzar un dardo.

"Lo de Memo Ochoa es de la Selección Mexicana. Por eso no quiero prestar jugadores al Tricolor, claro que no. En estas fechas que no son FIFA claro que no. Ellos no se preocupan por la chamba de nosotros y yo tampoco tendría que estar preocupado por la chamba de ellos", aseguró el timonel de las Águilas.

Para terminar con la polémica, Gerardo Martino le respondió. Mientras se está realizando la concentración en el Centro de Alto Rendimiento, el estratega argentino dejó las cosas claras: "En ningún caso negociamos con los clubes. Los clubes siempre han tenido especial reconocimiento hacia la Selección. Tenemos por lema no modificar tanto la carga de los futbolistas de lo que hacen con sus clubes".

"Trabajamos respaldados por cuestiones científicas, no simplemente por lo que diga yo. Cualquiera puede acceder y todos los clubes pueden acceder a lo que hacemos en cada uno de los días en selecciones nacionales". — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) September 29, 2020

"Nosotros estamos tranquilos. Trabajamos en la misma carga que utilizan los clubes porque reconocemos que hacerlo por encima de esa carga es malo para los futbolistas. Nosotros tenemos tranquilidad de cómo trabajamos", agregó el Tata, exculpándose de todo lo que el Piojo dijo en rueda de prensa.

"Trabajamos respaldados por cuestiones científicas, no simplemente por lo que diga yo. Cualquiera puede acceder y todos los clubes pueden acceder a lo que hacemos en cada uno de los días en selecciones nacionales", sumó Martino, terminando de una vez por todas la polémica sobre las lesiones.

