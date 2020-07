Una más: José Saturnino Cardozo eligió a Cruz Azul como candidato a ganar el Guard1anes 2020

Por lo mostrado en el incompleto Clausura y en la reciente Copa por México, Cruz Azul se convirtió en el principal candidato a quedarse con el Guard1anes 2020 de la Liga MX. Y después de haber derrotado 2-0 a Santos Laguna en el Estadio Olímpico Universitario confirmó que está preparado para dar pelea.

Es cierto que todavía restan 16 jornadas y, posteriormente, el desarrollo de la Fiesta Grande, pero los conducidos por Robert Dante Siboldi están haciendo muy bien las cosas. Lo dicen los aficionados, los medios de comunicación y también los futbolistas más experimentados que pasaron por el futbol azteca.

Foto: JAM MEDIA

"Lo veo muy sólido a Cruz Azul. Terminó muy bien el torneo pasado, arrancó la pretemporada y pareció que no hubo descanso para ellos. Me gusta el ritmo y el orden que tienen. Es muy sólido defensivamente, lo veo ordenado tácticamente y los jugadores entienden perfectamente lo que busca Siboldi", aseguró José Saturnino Cardozo en una entrevista que el brindó al sitio 90MIN.

El Príncipe Guaraní conoce de esto. Durante su etapa de futbolista, con la playera de Toluca, se dio el gusto de levantar 4 trofeos de Liga MX y un Campeón de Campeones, por eso es una voz autorizada para hablar sobre candidaturas al título. Pero el resultado final que se de en diciembre será el que juzgue su opinión.

"Va a estar peleando arriba con Tigres, América, que son los que normalmente protagonizan el torneo. Monterrey no sabemos cómo se va a manifestar de la pandemia, ya que no venía muy bien. Me gusta Chivas también, sobre todo por cómo está jugando", avisó Cardozo sobre otros rivales a temer.

