Diego Lainez es una de las joyas que tiene el fútbol mexicano en la actualidad. El formado en América se encuentra en el Real Betis donde, generalmente, ve más partidos en el banquillo que en el campo de juego.

Pese a eso, el futbolista se mostró feliz de estar en el equipo español. "Aquí con la gente que me ve en la calle siempre son cosas positivas, cosas buenas, que yo me siento realmente como en casa, en el estadio la gente me trata muy bien, cuando juego o cuando salgo de cambio la gente se emociona y eso me llena de orgullo", expresó a TUDN.

Sobre sus pocos minutos en el equipo de la ciudad de Sevilla, Diego Lainez reveló que no le importa mucho. "No soy una persona que se fije mucho en eso, soy más de centrarme en mis cosas y lo que está verdaderamente en mí", aclaró.

Para finalizar, el futbolista habló sobre su juventud en Europa y lo que significa para un joven el fútbol a la edad de 19 años.

"Hay procesos de cambios, eres un jugador joven, muy joven, tienes que aguantar muchas cosas, seguir entrenando, no bajar nunca y creo que hay que darle un poco más de mérito a querer sobresalir, no es fácil, ni aquí ni en México es fácil", sentenció.

